В Казани задержали семерых участников массовой драки на улице Энергетиков

В отдел полиции «Московский» поступил сигнал, что на улице Энергетиков в Казани произошла массовая драка, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили группу дерущихся нетрезвых мужчин. Семерых участников потасовки доставили в полицию.

Установлено, что между двумя компаниями произошел конфликт, перешедший в драку. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, массовая драка произошла в ночь с 12 на 13 марта. По данным источника, компания ребят о чем-то поспорила с группой нетрезвых мужчин. Словесная перепалка быстро переросла в драку. На место приехали полицейские и задержали участников конфликта.