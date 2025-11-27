news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 27 ноября 2025 16:34

В Казани задержали пятерых новых граждан РФ, которые уклонялись от службы в армии

Читайте нас в
Телеграм
В Казани задержали пятерых новых граждан РФ, которые уклонялись от службы в армии
Фото: снимок из видео 384-го военного следственного отдела по гарнизону СК России

Сегодня в Казани проверили стройплощадки, чтобы найти новых граждан России, кто получил паспорт, но еще не встал на воинский учет.

Согласно информации, предоставленной 384-м военным следственным отделом СК России по гарнизону, проверке подверглись 19 человек. Среди них выявили пять человек, которые, нарушая закон, не встали на воинский учет. Уклонистов доставили в военные комиссариаты Казани.

В ведомстве подчеркнули, что подобные мероприятия систематически проводятся как в Татарстане, так и в Чувашии. За прошедший и текущий годы более 780 мигрантов, получивших российское гражданство, были поставлены на воинский учет в военкоматах республики.

Напомним, что уклонение от военной службы является уголовно наказуемым деянием. За указанное преступление предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей, арест до шести месяцев, принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

#иностранные граждане #уклонисты от армии #Уголовное дело
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Поддержать наших бойцов»: студентки Лениногорского колледжа делают окопные свечи для СВО

«Поддержать наших бойцов»: студентки Лениногорского колледжа делают окопные свечи для СВО

26 ноября 2025
Татарстан экспортировал халяльную продукцию на 27 млн долларов

Татарстан экспортировал халяльную продукцию на 27 млн долларов

26 ноября 2025