Происшествия 30 января 2026 16:17

В Казани задержали пятерых мигрантов, незаконно работавших в кафе

В Казани задержали пятерых мигрантов, незаконно работавших в кафе.

Сотрудники управления по вопросам миграции обнаружили их во время рейда. На нарушителей уже составили административные протоколы. В случае доказательства вины работодателя, он тоже будет наказан.

«Работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства продолжает оставаться для МВД по Республике Татарстан одной из приоритетных. Особое внимание уделяется сфере общественного питания, где соблюдение правовых норм напрямую влияет на качество и безопасность оказания услуг населению», – отмечают в МВД Татарстана.

#мвд татарстана #мигранты #общепит
