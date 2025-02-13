В Казани задержали пьяную женщину-водителя, которая протаранила авто и влетела в забор

Сегодня ранним утром в Казани на улице Ленинградская сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль Jac, который вилял из стороны в сторону. Инспекторы потребовали водителя остановиться, но тот не подчинился и, увеличив скорость, начал скрываться.

На большой скорости водитель двигался в сторону улицы Максимова, проехав на красный сигнал светофора, повернул направо и двигался, создавая опасность для других водителей.

На улице Максимова водитель не справился с управлением и влетел в припаркованный Nissan Juke, далее автомобиль по инерции отбросило на металлический забор. После чего водитель покинул салон автомобиля и пытался сбежать. В итоге сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя.

Нарушителем оказалась 22 летняя жительница Казани, которая управляла автомобилем будучи пьяной. На нее составили административные материалы по статьям «Управление ТС водителем не имеющим права управления в состоянии алкогольного или иного опьянения», «Выезд в нарушении на сигнал светофора», «Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением», «Неподчинение требованию об остановке», «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и «Опасное вождение».

Автомобиль женщины помещен на спецстоянку, а ее доставили в ближайший отдел полиции.