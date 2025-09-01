news_header_top
Происшествия 1 сентября 2025 18:44

В Казани задержали пьяного водителя, устроившего погоню с ДПС

В Казани водитель автомобиля «Лада Ларгус», заметив сотрудников ГАИ, развернулся и попытался уехать, однако лишь привлек их внимание.

Преследование нарушителя закончилось в садоводческом товариществе «Энергетик». Водитель покинул машину и пытался скрыться пешком, но уйти далеко ему не удалось. При задержании пьяный мужчина размахивал руками и хватался за форменную одежду полицейских – в итоге на него надели наручники.

В отношении 34-летнего казанца составили три административных протокола, а автомобиль отправили на спецстоянку.

