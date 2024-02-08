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Происшествия 8 февраля 2024 13:20

В Казани задержали пьяного водителя, который пытался сбежать от ДПС и врезался в сугроб

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В Казани автоинспекторы задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от них на Hyundai, сообщили в ведомстве.

На Азина водитель не подчинился требованию об остановке и решил уехать, но в процессе на Мирсая Амира врезался в сугроб.

Нарушитель хотел сбежать из авто, но его догнали. Им оказался 29-летний житель Казани, мужчина был пьян.

#пьяная езда
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