В Казани задержали пьяного водителя, который пытался сбежать от ДПС и врезался в сугроб

В Казани автоинспекторы задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от них на Hyundai, сообщили в ведомстве.

На Азина водитель не подчинился требованию об остановке и решил уехать, но в процессе на Мирсая Амира врезался в сугроб.

Нарушитель хотел сбежать из авто, но его догнали. Им оказался 29-летний житель Казани, мужчина был пьян.