Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани задержали пьяного водителя, который пытался сбежать от ДПС и врезался в сугроб
В Казани автоинспекторы задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от них на Hyundai, сообщили в ведомстве.
На Азина водитель не подчинился требованию об остановке и решил уехать, но в процессе на Мирсая Амира врезался в сугроб.
Нарушитель хотел сбежать из авто, но его догнали. Им оказался 29-летний житель Казани, мужчина был пьян.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников