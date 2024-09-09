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В Казани задержали пьяного водителя «Гранты», который на скорости носился по дворам
Накануне в соцсетях появилась видеозапись, как водитель автомобиля «Лада Гранта» ездит на большой скорости по двору дома на улице Молодежной. Автор публикации отметил, что лихач-мигрант едва не сбил группу детей, которые отдыхали на территории двора. Водитель легковушки устроил погоню – пытался скрыться от полицейских.
В итоге пьяного водителя и пассажира «Гранты» удалось задержать, оба оказались жителями Казани. Об этом «Татар-информу» рассказали в УМВД Казани.
В отношении 27-летнего лихача составлен протокол за то, что сел пьяным за руль, а в отношении пассажира по статье о мелком хулигантсве. Автомобиль отправили на штрафстоянку.
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