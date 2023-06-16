В Казани задержали пьяного водителя без прав на угнанной из автосалона машине

У дома на Васильченко в Казани автоинспекторы задержали водителя Hyundai, который двумя часами ранее совершил ДТП на Волгоградской и скрылся, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Как выяснилось, за рулем авто находился 23-летний парень. Он сел за руль пьяным и как оказалось, совершил угон авто из автосалона, где работал.

Кроме того, молодой человек уже не раз садился за руль в состоянии опьянения. В 2021 году он был лишен права управления транспортными средствами сроком на 24 месяца.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы об управлении авто в нетрезвом виде, невыполнении требований уступить дорогу, несоблюдении требований об обязательном страховании, и оставлении места ДТП.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за повторного управления авто в пьяном виде и хищении транспортного средства.