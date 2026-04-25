В Казани задержали пьяного мужчину, пришедшего в школу к сыну

В Казани задержали мужчину, который пришел пьяным в школу к сыну.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что в школе №114 в Приволжском районе полиция задержала мужчину. Очевидцы отмечали, что он зашел в учебное заведение, будучи пьяным.

Как стало известно «Татар-информу», мужчина пришел в школу к сыну на субботник. Из-за того, что персоналу и родителям были неизвестны намерения пьяного мужчины, они позвонили в полицию.

Мужчину задержали до выяснения обстоятельств.