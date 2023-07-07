В Казани задержали производителя мармеладных конфет с канабисом

В Казани полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в производстве и сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба МВД России по РТ.

Автомобиль мужчины остановили в Казани на улице Родины. Осмотрев авто, оперативники обнаружили 650 граммов мармеладных конфет, в которых, по результатам исследования, было найдено наркотическое средство канабисной группы.

В процессе дальнейшей работы в лесопосадке полицейские нашли два тайника, в которых также находились аналогичные предметы.

Дома у подозреваемого правоохранители обнаружили небольшую плантацию конопли. Были изъяты 89 кустов растений, вес которых в высушенном виде составил порядка 1,5 килограмма, такде около 240 грамм готовой марихуаны и 200 мл гашишного масла.

По словам мужчины, он занимался незаконным культивированием наркосодержащих растений. Затем выделял из них наркотическое средство, которое смешивал с желатином и разливал в формы для приготовления мармелада. Полученный таким образом продукт распространял с помощью тайников-закладок.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.