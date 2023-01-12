В Казани задержали приезжего безработного, который вынес из магазина лоток с ювелиркой

В отдел полиции «Вишневский» в Казани поступило сообщение, что из одного из ювелирных магазинов неизвестный украл лоток с ювелирными украшениями, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

На месте выяснилось, что мужчина зашел в магазин и, воспользовавшись отсутствием продавца, забрал с витрины лоток с украшениями и сбежал. Общая сумма похищенного превысила 300 тыс. рублей.

Полицейским удалось выяснить, что к краже причастен 31-летний неработающий ранее судимый житель Карачаево-Черкесской Республики. Его нашли на съемной квартире в Челнах. Там же было обнаружено похищенное.

Мужчину задержали и поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».