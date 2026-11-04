В Казани задержали подростков, бросавших бутылки в припаркованные авто

О казанских подростках, которые ночью с балкона бросали бутылки с водой в машины на Аделя Кутуя, сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, пострадало более 5 машин. Одна из бутылок едва не задела девушку, которая пошла осматривать свою машину. После того, как ребят вычислили, они сбежали, оставив вещи в квартире.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, после этого автовладельцы написали заявление в полицию. Ребят быстро установили и доставили в отдел полиции – их оказалось трое, самому старшему исполнилось 16 лет.

«В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», – добавили в полиции.