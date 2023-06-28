В Казани задержали подозреваемых, которые напали на мужчину в одном из дворов города

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что в одном из дворов Казани неизвестные в масках напали на мужчину.

Как рассказали «Татар-информу» в УМВД России по Казани, нападение произошло возле одного из подъездов дома по улице Кул Гали. После чего неизвестные скрылись с места происшествия.

В результате нападения пострадал 29-летний мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Правоохранителям удалось задержать троих подозреваемых местных жителей. Их доставили в отдел полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.