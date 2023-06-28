Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани задержали подозреваемых, которые напали на мужчину в одном из дворов города
Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что в одном из дворов Казани неизвестные в масках напали на мужчину.
Как рассказали «Татар-информу» в УМВД России по Казани, нападение произошло возле одного из подъездов дома по улице Кул Гали. После чего неизвестные скрылись с места происшествия.
В результате нападения пострадал 29-летний мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение.
Правоохранителям удалось задержать троих подозреваемых местных жителей. Их доставили в отдел полиции.
В настоящее время возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа