В Казани задержали парня, у которого нашли почти 100 граммов синтетики

В Казани задержали парня, у которого нашли 98 граммов синтетики, которые он хотел распространять через тайники.

Во время досмотра из кармана его куртки изъяли 20 свертков с неизвестным содержимым. После экспертизы выяснилось, что в них находилось более 87 граммов мефедрона.

В квартире у парня изъяли еще 11 граммов синтетического наркотика.

Свою вину молодой человек признал полностью. Выяснилось, что изъятые наркотики предназначались для последующего сбыта на территории Казани. Ранее 22-летний молодой человек уже попадал в поле зрения полицейских за совершение наркопреступлений.

Парня арестовали и возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств <…> в особо крупном размере».