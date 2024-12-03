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Новости Татарстана и Казани
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В Казани задержали парня, у которого нашли почти 100 граммов синтетики
В Казани задержали парня, у которого нашли 98 граммов синтетики, которые он хотел распространять через тайники.
Во время досмотра из кармана его куртки изъяли 20 свертков с неизвестным содержимым. После экспертизы выяснилось, что в них находилось более 87 граммов мефедрона.
В квартире у парня изъяли еще 11 граммов синтетического наркотика.
Свою вину молодой человек признал полностью. Выяснилось, что изъятые наркотики предназначались для последующего сбыта на территории Казани. Ранее 22-летний молодой человек уже попадал в поле зрения полицейских за совершение наркопреступлений.
Парня арестовали и возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств <…> в особо крупном размере».
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