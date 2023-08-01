В Казани задержали парня, который стащил из бардачка «ГАЗели» 130 тысяч рублей

Полицейские оперативно обнаружили юношу, который похитил у водителя «ГАЗели» 130 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Преступление парень совершил на одной из улиц Вахитовского района. Водитель «ГАЗели» расскзазал полицейским, что из бардачка авто пропала крупная сумма.

По данному факту возбудили дело о кражже. 21-летнего молодого человека вычислили и задержали. На допросе он признался, что совершил кражу спонтанно.

Похищенные средства потерпевшему вернули.