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Происшествия 1 августа 2023 15:33

В Казани задержали парня, который стащил из бардачка «ГАЗели» 130 тысяч рублей

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Полицейские оперативно обнаружили юношу, который похитил у водителя «ГАЗели» 130 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Преступление парень совершил на одной из улиц Вахитовского района. Водитель «ГАЗели» расскзазал полицейским, что из бардачка авто пропала крупная сумма.

По данному факту возбудили дело о кражже. 21-летнего молодого человека вычислили и задержали. На допросе он признался, что совершил кражу спонтанно.

Похищенные средства потерпевшему вернули.

#кража
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