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В Казани задержали парня, который с ножом ломился в двери жильцов ЖК «Залесный Сити»
В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек, вооруженный ножом, сперва угрожает домофону, а затем нападает на камеру видеонаблюдения в лифте.
Сообщалось, что этот случай произошел в ЖК «Залесный Сити».
Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции «Юдино». Заявитель рассказал правоохранителям, что незнакомый молодой человек с ножом стучится к ним в двери.
«На место происшествия выехали сотрудники полиции. Выяснилось, что 23-летний мужчина приезжал в Казань на новогодние праздники. В состоянии опьянения не смог найти квартиру и стал ходить по этажам», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.
В результате его задержали и доставили в отделение полиции. На парня составили материал о мелком хулиганстве. В данный момент по факту угрозы убийством и проникновения в жилище против воли проживающего в нем лица материал направлен в следственный комитет.
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