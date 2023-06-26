В Казани задержали парня, который напал с ножом на прохожего, убегая от росгвардейца

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как молодой человек в Казани разгуливал по улицам с ножом в руке.

В какой-то момент за молодым человеком погнался сотрудник Росгвардии и юноша на бегу ударил прохожего по голове.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Росгвардии РТ, инцидент произошел 22 июня в 6 часов утра у дома на улице Сыртлановой.

На момент прибытия на место росгвардейцев, молодой человек с двумя ножами в руках направлялся в сторону Зорге с двумя ножами в руках.

Заметив патрульную машину, молодой человек попытался скрыться. Росгвардейцам удалось догнать и задержать парня, но на момент задержания ножей у него уже не было – он выбросил их на асфальт.

Пьяного молодого человека доставили в отдел полиции. Ножи правоохранители обнаружили и изъяли.