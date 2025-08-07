news_header_top
Происшествия 7 августа 2025 07:18

В Казани задержали одного из участников уличной перестрелки

Во дворе на улице Модельная в Казани произошел конфликт между тремя мужчинами, который закончился стрельбой. На видео, распространенном в социальных сетях, запечатлено, как вооруженный мужчина преследует другого, стреляя в него на бегу.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, один из участников конфликта задержан, его личность установлена. При себе он имел зарегистрированное травматическое оружие.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления обстоятельств произошедшего и принятия процессуального решения», – говорится в заявлении.

