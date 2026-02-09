В Казани задержали очередного дрифтера на «Ниве»

В Казани сотрудники ГАИ задержали водителя автомобиля «Лада Нива», который устроил дрифт под мостом на улице Подлужной. Нарушителя нашли после того, как видео с опасными маневрами появилось в соцсетях.

Инцидент произошел 28 декабря 2025 года. За рулем был 21-летний водитель. Его доставили в отдел полиции, где он признал свою вину.

На водителя составили несколько административных протоколов: за неправильное расположение автомобиля на дороге, отсутствие необходимых документов, нарушение правил маневрирования и управление неисправной машиной.

Кроме того, в его действиях усмотрели признаки преступления по УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта». Материалы переданы в отдел полиции.