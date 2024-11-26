В Казани задержали наркокурьеров, которые везли синтетику под сиденьем автомобиля

В Приволжском районе Казани задержали наркокурьеров, которые везли синтетику под сиденьем автомобиля.

Всалоне автомобиля, на котором передвигались задержанные, под пассажирским сидением, полицейские обнаружили два свертка с неизвестным содержимым.

После экспертизы выяснилось, что в них был синтетический наркотик «PVP» общей массой более 100 граммов.

Свою вину 20-летний и 21-летний парни признали полностью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов <...> в крупном размере». Закладчиков задержали и заключили под стражу.