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В Казани задержали наркокурьеров, которые везли синтетику под сиденьем автомобиля
В Приволжском районе Казани задержали наркокурьеров, которые везли синтетику под сиденьем автомобиля.
Всалоне автомобиля, на котором передвигались задержанные, под пассажирским сидением, полицейские обнаружили два свертка с неизвестным содержимым.
После экспертизы выяснилось, что в них был синтетический наркотик «PVP» общей массой более 100 граммов.
Свою вину 20-летний и 21-летний парни признали полностью.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов <...> в крупном размере». Закладчиков задержали и заключили под стражу.
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