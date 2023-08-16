В Казани задержали наркокурьера с кокаином и несколькими килограммами гашиша и синтетики

В Казани задержали 51-летнего жителя ХМАО, который перевозил в авто более 6,4 килограммов гашиша и более 2,3 килограммов мефедрона, а также почти 100 граммов кокаина, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Мужчину остановили на посту полиции «Малиновка». В процессе проверки документов правоохранители заметили, что водитель нервничает и подозрительно себя ведет и решили провести осмотр авто. Тогда и были обнаружены запрещенные препараты, которые хранились в рюкзаке в багажнике авто.

Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции. Мужчина признался, что забрал наркотики из схрона в Московской области и вез их в Сургут для дальнейшего сбыта посредством закладок.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.