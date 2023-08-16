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Новости Татарстана и Казани
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В Казани задержали наркокурьера с кокаином и несколькими килограммами гашиша и синтетики
В Казани задержали 51-летнего жителя ХМАО, который перевозил в авто более 6,4 килограммов гашиша и более 2,3 килограммов мефедрона, а также почти 100 граммов кокаина, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Мужчину остановили на посту полиции «Малиновка». В процессе проверки документов правоохранители заметили, что водитель нервничает и подозрительно себя ведет и решили провести осмотр авто. Тогда и были обнаружены запрещенные препараты, которые хранились в рюкзаке в багажнике авто.
Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции. Мужчина признался, что забрал наркотики из схрона в Московской области и вез их в Сургут для дальнейшего сбыта посредством закладок.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.
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