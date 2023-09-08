В Казани задержали наркокурьера с 14 пакетами мефедрона

Полицейские Казани задержали 47-летнего мужчину, у которого при себе находилось около 100 грамм мефедрона.

Как сообщают в пресс-службе УМВД Казани, в результате личного досмотра в карманах одежды и рюкзака казанца полицейские обнаружили 14 пакетиков с неизвестным содержимым. Экспертиза подтвердила наличие в них мефедрона общей массой около 100 грамм.

В квартире мужчины были найдены: мобильный телефон, электронные весы и упаковочные материалы. Свою вину он признал полностью.

В настоящее время казанца заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере».