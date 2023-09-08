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Новости Татарстана и Казани
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В Казани задержали наркокурьера с 14 пакетами мефедрона
Полицейские Казани задержали 47-летнего мужчину, у которого при себе находилось около 100 грамм мефедрона.
Как сообщают в пресс-службе УМВД Казани, в результате личного досмотра в карманах одежды и рюкзака казанца полицейские обнаружили 14 пакетиков с неизвестным содержимым. Экспертиза подтвердила наличие в них мефедрона общей массой около 100 грамм.
В квартире мужчины были найдены: мобильный телефон, электронные весы и упаковочные материалы. Свою вину он признал полностью.
В настоящее время казанца заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере».
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