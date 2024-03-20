В Казани задержали мужчину, который якобы угрожал пистолетом в продуктовом магазине

Сегодня в местных телеграм-каналах распространились сообщения о том, что в продуктовом магазине на Оренбургском тракте один из покупателей, недовольный обслуживаем, достал пистолет и начал угрожать продавцам.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, на место оперативно прибыли полицейские, которые задержали 28-летнего мужчину. В свою очередь предмет, внешне схожий с оружием, направлен на экспертизу.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.