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В Казани задержали мужчину, который якобы угрожал пистолетом в продуктовом магазине
Сегодня в местных телеграм-каналах распространились сообщения о том, что в продуктовом магазине на Оренбургском тракте один из покупателей, недовольный обслуживаем, достал пистолет и начал угрожать продавцам.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, на место оперативно прибыли полицейские, которые задержали 28-летнего мужчину. В свою очередь предмет, внешне схожий с оружием, направлен на экспертизу.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – отметили в ведомстве.
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