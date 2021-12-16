В Казани задержали мужчину, который хотел расплатиться поддельными купюрами на заправке

В Казани на кассе одной из заправок мужчина попытался расплатиться поддельной купюрой в 5000 рублей. Оператор АЗС сообщила ему, что купюра фальшивая, на что мужчина достал другую поддельную купюру и также попытался ей расплатиться.

После этого его задержали сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ. Купюры отправили на исследование, которое показало, что они действительно поддельные.

Как установили полицейские, мужчина приехал в Казань из соседнего региона, купил через интернет фальшивые деньги и забрал их в виде закладки в одном из районов Казани. Всего он купил три купюры, одной из них он уже успел расплатиться в одном из магазинов города.

Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт поддельных денег». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до восьми лет. Подозреваемый находится под домашним арестом.