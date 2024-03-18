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В Казани задержали мужчину, который выращивал у себя в квартире коноплю
В Казани полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении и культивации наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба УМВД Казани.
37-летнего казанца задержали в Авиастроительном районе. Во время обыска в квартире мужчины были обнаружены оборудование для выращивания наркосодержащих растений.
Стражи порядка изъяли три стеклянные банки с веществом растительного происхождения, полимерный пакет с аналогичными веществами и 14 кустов растений. Экспертиза установила, что изъятые вещества являются наркотическим средством – марихуана, общей массой 438 грамм.
Мужчина тщательно ухаживал за растениями, поливал их, таким образом создавая все условия для роста конопли. По словам казанца, в дальнейшем наркотик он планировал использовать в личных целях.
В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело.
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