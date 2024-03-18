В Казани задержали мужчину, который выращивал у себя в квартире коноплю

В Казани полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении и культивации наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба УМВД Казани.

37-летнего казанца задержали в Авиастроительном районе. Во время обыска в квартире мужчины были обнаружены оборудование для выращивания наркосодержащих растений.

Стражи порядка изъяли три стеклянные банки с веществом растительного происхождения, полимерный пакет с аналогичными веществами и 14 кустов растений. Экспертиза установила, что изъятые вещества являются наркотическим средством – марихуана, общей массой 438 грамм.

Мужчина тщательно ухаживал за растениями, поливал их, таким образом создавая все условия для роста конопли. По словам казанца, в дальнейшем наркотик он планировал использовать в личных целях.

В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело.