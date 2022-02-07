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Ру Тат
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Происшествия
7 февраля 2022  19:54
Полина Шевчук

В Казани задержали мужчину, который устроил стрельбу из-за нечищенной парковки

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В соцсетях появилось видео конфликта соседей в поселке Салмачи. Известно, что потасовка началась из-за неочищенной парковки на улице 2-я Зеленая.

В результате разборок мужчина взял предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону авто женщины-соседки. А после он из охотничьего ружья стал палить в воздух.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. У него было изъято охотничье ружье «Вепрь» и предмет, похожий на пистолет, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Дома у подозреваемого найдено еще ружье «Иж 27м». 

«Экспертиза установила, что пистолет является травматическим. Разрешение на хранение и ношение оружия у мужчины имеется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщил агентству начальник пресс-службы Управления МВД России по  Казани Рафаэль Сагдиев.

 

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

 

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