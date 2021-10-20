В Казани задержали мужчину, который ударил ножом соседа за замечание о шумном поведении

Поздним вечером 18 октября 23-летний житель одного из домов по улице Гастелло стал возмущаться, что его сосед с приятелями шумит в коридоре и мешает отдыхать. Во время их конфликта сосед взял кухонный нож и ударил им мужчину в живот.

После этого 31-летний нападавший решил скрыться, уехав на такси, однако его вовремя задержали патрулирующие микрорайон сотрудники Росгвардии. Выяснилось, что ранее он уже был судим дважды. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.