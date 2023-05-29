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В Казани задержали мужчину, который сдавал в ломбард арендованные приставки
Полицейские Казани задержали 29-летнего мужчину, который сдавал в ломбард арендованные игровые приставки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Казани.
Правоохранители установили, что потерпевшие размещали объявления о посуточной сдаче в аренду игровых приставок. Далее молодой человек звонил и договаривался об аренде оборудования. Владельцы приставок получали деньги за первые сутки, после чего связь с мужчиной терялась.
Оперативникам удалось задержать злоумышленника. Им оказался 29-летний молодой человек. Он рассказал, что получал в аренду оборудование и сдавал в ломбард. Общая сумма ущерба составила более 500 тыс. рублей.
Стоит отметить, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.
В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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