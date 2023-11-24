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В Казани задержали мужчину, который приставал к женщинам в ЖК «Солнечный город»
В Казани задержали мужчину, который приставал к прохожим. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что неизвестный мужчина пристает к женщинам в ЖК «Солнечный город». Обеспокоенные жители рассказывают, что неизвестный приставал к девушкам, после чего убегал. Недавно жертвой казанца стала несовершеннолетняя девочка. По словам казанцев, такое происходит уже не в первый раз.
Как стало известно «Татар-информу», в полицию поступили уже три заявления о приставаниях на улице.
В настоящее время злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 42-летний местный житель.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции.
«Действиям мужчины будет дана правовая оценка. Ход разбирательства взят на контроль в прокуратуре Приволжского района Казани», – отметили в прокуратуре.
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