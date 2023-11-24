В Казани задержали мужчину, который приставал к женщинам в ЖК «Солнечный город»

В Казани задержали мужчину, который приставал к прохожим. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что неизвестный мужчина пристает к женщинам в ЖК «Солнечный город». Обеспокоенные жители рассказывают, что неизвестный приставал к девушкам, после чего убегал. Недавно жертвой казанца стала несовершеннолетняя девочка. По словам казанцев, такое происходит уже не в первый раз.

Как стало известно «Татар-информу», в полицию поступили уже три заявления о приставаниях на улице.

В настоящее время злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 42-летний местный житель.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники полиции.

«Действиям мужчины будет дана правовая оценка. Ход разбирательства взят на контроль в прокуратуре Приволжского района Казани», – отметили в прокуратуре.