В Казани задержали мужчину, который приставал к женщинам

Полицейские задержали 38-летнего казанца, который приставал к женщинам. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

Ранее в полицию обратились две девушки, которые рассказали, что незнакомый мужчина приставал к ним в подъезде одного из домов по улице Вишневского. Одной из пострадавших 25 лет, возраст второй девушки пока неизвестен.

Мужчина задержан. Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.