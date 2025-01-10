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Новости Татарстана и Казани
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В Казани задержали мужчину, который приставал к женщинам
Полицейские задержали 38-летнего казанца, который приставал к женщинам. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД Казани.
Ранее в полицию обратились две девушки, которые рассказали, что незнакомый мужчина приставал к ним в подъезде одного из домов по улице Вишневского. Одной из пострадавших 25 лет, возраст второй девушки пока неизвестен.
Мужчина задержан. Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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