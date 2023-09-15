В Казани задержали мужчину, который подорвал гранату возле подъезда многоэтажки

Полицейские задержали 38-летнего мужчину, который взорвал гранату возле подъезда жилого дома.

Как стало известно «Татар-информу», мужчина был пьян. При себе у него были две страйкбольные светошумовые гранаты. После инцидента мужчина начал извиняться перед прохожими.

Все обстоятельства случившегося выясняются.