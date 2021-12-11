В Казани задержали мужчину, который грозился устроить стрельбу в магазине

В соцсетях появилась информация, что накануне в центре Казани в магазин парфюмерии не пустили мужчину. Тогда посетитель стал угрожать персоналу, что устроит стрельбу, после чего скрылся.

Как стало известно агентству, мужчину не пустили в магазин из-за отсутствия QR-кода.

Заявление от сотрудником маркета поступило в отдел полиции «Вишневский».

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, мужчина был задержан.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – уточнили в пресс-службе управления.