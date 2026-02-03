В Казани задержали мужчину, гулявшего с сигнальным пистолетом, переделанным в боевой
В Кировском районе Казани задержали мужчину, имевшего при себе самодельное огнестрельное оружие.
По информации МВД по РТ, 47-летний казанец был остановлен экипажем полиции на улице Сабан. При досмотре у него обнаружили и изъяли сигнальный револьвер. Позднее эксперты определили, что мужчина самостоятельно переделал устройство пистолета так, что из сигнального он превратился в боевой.
Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.