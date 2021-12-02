В Казани задержали мошенников, которые украли 700 тыс. рублей у московских пенсионеров

Сотрудники полиции задержали группу мошенников, которые обманывали пенсионеров из Москвы: они звонили пожилым жителям района Коньково, представлялись их близкими и сообщали, что им срочно необходимы деньги. Поверив звонившим на слово, престарелые люди передавали свои сбережения курьерам, не подозревающим о преступных намерениях аферистов.

Как установили полицейские, от действий мошенников пострадали шесть человек от 81 до 89 лет. Общая сумма похищенных денег превысила 700 тысяч рублей. При этом выяснилось, что в двух случаях им не удалось похитить деньги, так как курьеры заподозрили неладное и вернули деньги пенсионерам.

По данному факту возбуждали уголовное дело по статьям за мошенничество и покушение на него. Двоих из подозреваемых задержали в Казани, их арестовали.

«Мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности, продолжаются», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.