news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
2 декабря 2021  13:43
Павел Климчак

В Казани задержали мошенников, которые украли 700 тыс. рублей у московских пенсионеров

news_top_970_100

Сотрудники полиции задержали группу мошенников, которые обманывали пенсионеров из Москвы: они звонили пожилым жителям района Коньково, представлялись их близкими и сообщали, что им срочно необходимы деньги. Поверив звонившим на слово, престарелые люди передавали свои сбережения курьерам, не подозревающим о преступных намерениях аферистов.

Как установили полицейские, от действий мошенников пострадали шесть человек от 81 до 89 лет. Общая сумма похищенных денег превысила 700 тысяч рублей. При этом выяснилось, что в двух случаях им не удалось похитить деньги, так как курьеры заподозрили неладное и вернули деньги пенсионерам.

По данному факту возбуждали уголовное дело по статьям за мошенничество и покушение на него. Двоих из подозреваемых задержали в Казани, их арестовали.

«Мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности, продолжаются», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

#Мошенничество #мошенники
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное