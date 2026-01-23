В Казани задержали курьеров, помогавших выманить 2 млн рублей у пенсионера

В Казани задержали курьеров, которые помогли мошенникам забрать у пенсионера 2 миллиона рублей.

По информации УМВД России по Казани, аферисты позвонили мужчине, представившись сотрудниками силовых органов. Они убедили его, что с его карты незаконно пытаются снять деньги, и уговорили передать накопления через курьера, чтобы «обезопасить» их.

В итоге пенсионер отдал курьерам почти два миллиона рублей.

Полиция быстро установила личности курьеров и задержала их. Ими оказались двое казанцев, одному из них 19 лет, другому – 25. Обоих суд поместил под стражу.