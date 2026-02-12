В Казани задержали курьера, оказавшегося нелегальным мигрантом, его готовят к депортации

В Казани задержали доставщика на электровелосипеде. При проверке документов выяснилось, что он является нелегальным мигрантом.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, нарушителя обнаружили во время рейда по пресечению несоблюдений ПДД водителями электровелосипедов. Особое внимание уделялось сотрудникам служб доставки. После того, как вскрылось, что пребывание курьера в России незаконно, его задержали. В настоящий момент мужчину готовят к отправке в родную страну.

Всего во время рейда было составлено 26 протоколов, а двое курьеров оштрафованы.