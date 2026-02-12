news_header_top
Происшествия 12 февраля 2026 19:04

В Казани задержали курьера, оказавшегося нелегальным мигрантом, его готовят к депортации

В Казани задержали доставщика на электровелосипеде. При проверке документов выяснилось, что он является нелегальным мигрантом.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, нарушителя обнаружили во время рейда по пресечению несоблюдений ПДД водителями электровелосипедов. Особое внимание уделялось сотрудникам служб доставки. После того, как вскрылось, что пребывание курьера в России незаконно, его задержали. В настоящий момент мужчину готовят к отправке в родную страну.

Всего во время рейда было составлено 26 протоколов, а двое курьеров оштрафованы.

#гаи #незаконные мигранты #депортация
В Татарстане семьям контрактников-участников СВО рассказали о льготах и выплатах

12 февраля 2026

12 февраля 2026
Депутат Самокиш заявил, что налог на выгул собак в России вводить не будут

11 февраля 2026

11 февраля 2026