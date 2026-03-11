news_header_top
Происшествия 11 марта 2026 15:27

В Казани задержали курьера мошенников, укравших деньги у 94-летнего мужчины

В Казани поймали курьера мошенников, которые обманом выманили деньги у 94-летнего мужчины.

Как сообщают в МВД по РТ, злоумышленники позвонили пенсионеру и назвали себя сотрудниками государственных ведомств, а затем убедили его, что для сохранности сбережений, их нужно задекларировать и передать курьеру. Следуя указаниям мошенников, пожилой мужчина передал им 190 тысяч рублей.

Полиция быстро вычислила и задержала посыльного, которым оказался 18-летний молодой человек. Свою вину он полностью признал. Остальных мошенников ищут.

В полиции предупредили, что не стоит переводить деньги незнакомцам. А при звонке с просьбой перевести деньги на «безопасный счет» нужно завершить разговор и сообщить в полицию.

Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

11 марта 2026
Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

11 марта 2026
