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Происшествия 10 марта 2025 09:54

В Казани задержали курьера мошенников после хищения 100 тыс. рублей и валюты у пенсионера

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В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 64-летний житель Казани. Он рассказал, что аферисты обманули его и забрали 100 тыс. рублей, 2 тыс. долларов и 50 евро.

Как расказали в пресс-службе УМВД России по Казани, мошенники позвонили казанцу, запугали, тем, что кто-то якобы пытается завладеть его сбережениями, и настоятельно рекомендовали их «обезопасить». Для начала попросили передать все деньги через курьера для проверки на подлинность. Они пообещали вернуть сбережения через три часа, но этого не случилось.

Полицейские быстро установили личность курьера мошенников и задержали. Им оказался 32-летний казанец, который во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

#мошенники #деньги
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