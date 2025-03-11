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Происшествия 11 марта 2025 09:47

В Казани задержали курьера мошенников, обманувших пожилых татарстанцев на сотни тысяч

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Полицейские Казани задержали молодого человека, работавшего курьером у телефонных мошенников. Его жертвой стали две пожилые женщины, лишившиеся в общей сложности 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Мошенники звонили пожилым людям, утверждая, что их родственники попали в ДТП. Они убедили женщин отдать деньги курьеру. Первой жертвой стала жительница Московского района Казани, отдавшая 100 тысяч рублей из личных накоплений. Вторая жертва, 84-летняя женщина, передала мошенникам около 150 тысяч рублей.

Позже обе пострадавшие связались с родственниками и осознали, что были обмануты. Полицейские оперативно установили личность курьера — им оказался 18-летний парень из Омской области. Задержанный признался в содеянном, пояснив, что действовал ради процента от украденных средств.

#Мошенничество
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