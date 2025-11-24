news_header_top
Происшествия 24 ноября 2025 10:41

В Казани задержали курьера, который забрал у обманутой женщины 300 тысяч

В Казани 78-летней женщине на домашний телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

Он сообщил, что ее родственница стала виновницей ДТП. Далее, чтобы решить проблему, мошенники потребовали деньги, которые женщина передала через курьера. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

Полицейские установили личность курьера и задержали его. Им оказался 18-летний казанец, который нашел работу в интернете. Молодой человек полностью признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

