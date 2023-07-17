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Новости Татарстана и Казани
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В Казани задержали курьера, который забрал у двух жительниц города 400 тыс. рублей
Сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего курьера, который передал мошенникам 400 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Казани.
Как удалось выяснить, молодой человек работал по стандартной схеме. Злоумышленники позвонили жительнице Казани и сообщили, что ее знакомая стала участницей аварии. Испугав пожилую женщину, аферисты убедили ее передать имеющиеся сбережения подъехавшему курьеру. В результате доверчивая женщина отдала мошенникам 300 тысяч рублей.
Еще одной жертвой аналогичного обмана стала жительница Московского района, которая лишилась 100 тысяч рублей.
Полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался 18-летний молодой человек. Он сознался в содеянном.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 18-летнего курьера отправили под домашний арест.
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