В Казани задержали курьера, который забрал у двух жительниц города 400 тыс. рублей

Сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего курьера, который передал мошенникам 400 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

Как удалось выяснить, молодой человек работал по стандартной схеме. Злоумышленники позвонили жительнице Казани и сообщили, что ее знакомая стала участницей аварии. Испугав пожилую женщину, аферисты убедили ее передать имеющиеся сбережения подъехавшему курьеру. В результате доверчивая женщина отдала мошенникам 300 тысяч рублей.

Еще одной жертвой аналогичного обмана стала жительница Московского района, которая лишилась 100 тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался 18-летний молодой человек. Он сознался в содеянном.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 18-летнего курьера отправили под домашний арест.