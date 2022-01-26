В Казани задержали курьера, который забрал для аферистов деньги у пенсионерки

В отдел полиции в Казани обратилась 88-летняя женщина. Она рассказала, что попалась на уловки мошенников, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как рассказала пенсионерка, в конце декабря прошлого года ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь попала в серьезное ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, было необходимо заплатить. Пожилая женщина поверила и передала через приехавшего курьера 350 тыс. рублей.

Полицейским удалось установить личность предполагаемого преступника. Им оказался 23-летний казанец. Юношу задержали утром 20 января на улице Попова.

Он во всем сознался. На время следствия казанец будет находиться под подпиской о невыезде. Полицейские выясняют, причастен ли юноша к другим преступлениям.