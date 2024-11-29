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В Казани задержали курьера, который забирал деньги у пенсионеров и передавал их аферистам
В Казани задержали курьера из Ижевска, который забирал деньги у пенсионеров и передавал их мошенникам.
25-летний парень рассказал, что в начале ноября в одной из соцсетей нашел предложение о подработке. Он узнал, что суть работы – в качестве курьера забирать деньги и перечислять их на указанные ему банковские карты, прошел верификацию и стал ждать заявок.
Через пару дней ему сообщили, что необходимо поехать в Татарстан, так как в Удмуртии заявок нет.
Мошенники оплатили парню такси и аренду квартиры. Первая заявка была из поселка Сосновый Бор Тукаевского района РТ. У 79-летней пенсионерки нужно было забрать 350 тысяч рублей.
Парню рассказали, как действовать и что говорить женщине. В тот момент он уже понял, что работает на аферистов, но из-за тяжелого финансового положения решил выполнить заказ.
После этого он отработал еще несколько заявок в Нижнекамске и Казани. За каждый заказ парень оставлял себе в качестве заработка 10% от полученных денег.
Выяснилось, что он работал на аферистов, которые незаконным путем выманивали у татарстанских пенсионеров деньги под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП».
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