В Казани задержали курьера аферистов, который забрал более миллиона у обманутых горожан

Полицейские в Казани по «горячим следам» задержали 20-летнего курьера телефонных мошенников, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани.

По предварительным подсчетам, общая сумма причиненного ущерба составила более 1 млн 200 тыс. рублей. Все три эпизода были совершены по одной и той же схеме в отношении пожилых людей в возрасте 77, 84 и 85 лет.

Пожилую 84-летнюю жительницу города злоумышленники убедили, что неизвестные пытаются снять с ее банковского счета денежные средства. Для сохранности денег пенсионерке необходимо собрать все свои сбережения и передать курьеру.

В назначенное время пожилая женщина вышла к подъезду, где ее уже ждал молодой человек. Пенсионерка дождалась, когда неизвестный скажет кодовое слово «цветы», и только после этого передала более 900 тыс. рублей. Лишь спустя некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

По «горячим следам» оперативники задержали мужчину, исполнявшего роль курьера. Им оказался 20-летний безработный житель Казани. Также выяснилось, что молодой человек был ранее судим и неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

Свою вину казанец признал и рассказал, что в одном из мессенджеров неизвестные предложили ему работу в качестве курьера. При этом молодой человек понимал, что действует незаконно, несмотря на это продолжал свою преступную деятельность.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.