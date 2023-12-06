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В Казани задержали инвалида-колясочника с 20 граммами мефедрона
На посту полиции полицейские в Казани остановили Honda, которой управлял инвалид 1 группы. Поведение 32-летнего жителя Уссурийска показалось полицейским странным, поэтому они решили досмотреть авто, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
В нише багажного отделения полицейские нашли 20 свертков с белым порошком. Экспертиза показала, что это 20 граммов синтетического наркотика, известного как PVP.
Задержанный рассказал, что год назад устроился работать региональным курьером наркотиков в интернет-магазин. Он получал крупные партии, расфасовывал их и делал закладки в на территориях Новосибирска, Читы, Улан-Удэ, Хабаровска и Иркутска.
Последнюю оптовую закладку с наркотическими средствами задержанный забрал на трассе в 200 км от Нижнего Новгорода и вез ее в Иркутск.
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