В Казани задержали иностранца, который пришел в гости к женщине и зарезал ее

В Казани задержали 22-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в убийстве женщины, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

В полицию поступила информация о том, что в одной из квартир дома на улице Бондаренко обнаружили тело женщины с ножевым ранением.

Как выяснили правоохранители, 26-летняя местная жительница пригласила парня в гости. В какой-то момент они поссорились, и мужчина ударил хозяйку квартиры ножом в шею, после чего сбежал.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции «Ямашевский» совместно с сотрудниками Управления МВД России по Казани задержали подозреваемого.