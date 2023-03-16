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Новости Татарстана и Казани
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В Казани задержали иностранца, который пришел в гости к женщине и зарезал ее
В Казани задержали 22-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в убийстве женщины, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.
В полицию поступила информация о том, что в одной из квартир дома на улице Бондаренко обнаружили тело женщины с ножевым ранением.
Как выяснили правоохранители, 26-летняя местная жительница пригласила парня в гости. В какой-то момент они поссорились, и мужчина ударил хозяйку квартиры ножом в шею, после чего сбежал.
В процессе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции «Ямашевский» совместно с сотрудниками Управления МВД России по Казани задержали подозреваемого.
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