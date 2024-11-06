В Казани задержали двоих футбольных фанатов ЦСКА

В Казани полицейские задержали двоих фанатов футбольной команды ЦСКА. Как стало известно «Татар-информу», у парней обнаружили сигареты с растительным веществом. От медосвидетельствования оба отказались, изъятые у них сигареты отправили на экспертизу. В отношении обоих задержанных составлены протоколы по статье о потреблении наркотических средств.

Кроме того, в отдел полиции доставили третьего гостя столицы Татарстана, который тоже приехал поболеть за любимую команду на предстоящий футбольный матч. У него нашли несколько провокационных самоклеящихся стикеров. В настоящее время проводится проверка.

Сегодня в Казани пройдет футбольный матч, в котором встретятся казанский «Рубин» и ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». По данным агентства, ожидается, что в столицу Татарстана прибудут порядка двух тысяч болельщиков.