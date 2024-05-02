В Казани задержали девушку-подростка, которая обчистила карманы 12 горожан на млн рублей

В Казани задержали серийную карманницу, которая причастна к 12 эпизодам карманных краж в столице Татарстана, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Заявления в полицию о карманных кражах от жителей города начали поступать с февраля 2024 года. Все потерпевшие лишились смартфонов, а преступления совершались в основном в транспорте или в магазинах.

Личность подозреваемой установили оперативно. Ей оказалась 17-летняя девушка из Ярославской области, у которой уже есть судимость.

Девушка призналась, что все похищенные смартфоны продавала в другом городе, а вырученные деньги уже потратила. Общую сумму ущерба оценили в 1 миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело о кражах, девушка находится под стражей.