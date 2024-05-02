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В Казани задержали девушку-подростка, которая обчистила карманы 12 горожан на млн рублей
В Казани задержали серийную карманницу, которая причастна к 12 эпизодам карманных краж в столице Татарстана, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Заявления в полицию о карманных кражах от жителей города начали поступать с февраля 2024 года. Все потерпевшие лишились смартфонов, а преступления совершались в основном в транспорте или в магазинах.
Личность подозреваемой установили оперативно. Ей оказалась 17-летняя девушка из Ярославской области, у которой уже есть судимость.
Девушка призналась, что все похищенные смартфоны продавала в другом городе, а вырученные деньги уже потратила. Общую сумму ущерба оценили в 1 миллион рублей.
Возбуждено уголовное дело о кражах, девушка находится под стражей.
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