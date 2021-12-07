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Происшествия
7 декабря 2021  11:39
Полина Шевчук

В Казани задержали девушку, которая пыталась сдать экзамен на права с аудиопомощником

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В Казани задержали девушку, которая пыталась сдать экзамен на права с аудиопомощником

В Казани во время сдачи экзамена на права в ГИБДД один из сотрудников отдела обратил внимание на девушку, у которой было специальное техническое устройство. 

В экзаменационный отдел была вызвана полиция. У девушки изъяли техническое устройство (аудиопомощник), которое отправили на экспертизу. Теперь ей может грозить уголовная ответственность, если устройство будет признано экспертизой специальным техническим средством.

«В случае использования кандидатом в водители при ответе на вопросы теоретического экзамена какой-либо литературы, технических средств или подсказки других лиц, экзамен прекращается, а кандидату выставляется оценка "не сдал". В текущем году пресечено более 140 фактов использования технических устройств», – пояснил начальник КПО УГИБДД МВД по РТ Артем Филиппов.

 

#ГИБДД Казани #экзамен на права
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