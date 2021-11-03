В Казани задержали дальнобойщика, который украл топлива на полмиллиона

В июне в полицию обратился представитель транспортной компании, который сообщил, что неизвестный украл с топливной карты организации более полумиллиона рублей. По его словам, в марте этого года большегруз встал на ремонт и вышел на маршрут только в мае. В этот момент водитель грузовика обнаружил, что у него украли топливную карту. Затем он выяснил, что неизвестный похитил с помощью нее 11 тысяч литров дизтоплива.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции Казани установили личность злоумышленника и задержали его 2 ноября. Мужчина, подрабатывающий дальнобойщиком, полностью признал свою вину. Он рассказал, что нашел карту на одной из заправок. После этого он предлагал водителям заправку, занижая цену топлива. После того, как он получил деньги, он расплачивался топливной картой.

Подобные сделки он совершал не только в Казани, но и в других городах России. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос о возмещении материального ущерба, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.